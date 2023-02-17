Moritz Wels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Wels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Wels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Wels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Wels 25 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Wels Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Moritz Wels, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moritz Wels'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moritz Wels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Wels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moritz Wels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Wels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz

Moritz Wels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Wels şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moritz Wels Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USV Dechantskirchen (2012-)

Avusturya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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