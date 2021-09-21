Morkaraman ne demek, TDK'ya göre Morkaraman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Morkaraman ne demek? Morkaraman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi morkaraman kelimesi. Peki morkaraman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre morkaraman nedir, morkaraman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Morkaraman kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Morkaraman kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MORKARAMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Morkaraman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre morkaraman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızıldan mora kadar değişen renklerde, göz, ağız, burun etrafı daha açık, baş ve ayaklar vücuduna göre daha koyu renkte, kaba karışık yapağılı Doğu Anadolu bölgesi ile kuzeydoğu illerimizde yetiştirilen bir tür koyun

