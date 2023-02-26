Moro İddrisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moro İddrisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moro İddrisu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moro İddrisu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moro İddrisu 1 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moro İddrisu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Moro İddrisu'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moro İddrisu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moro İddrisu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moro İddrisu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moro İddrisu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Great Olympics

1 Ağustos 2020 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2021 yılında Real Tamale

Moro İddrisu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moro İddrisu şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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