Morris Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morris Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morris Fuseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morris Fuseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morris Fuseini 19 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morris Fuseini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Morris Fuseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Morris Fuseini'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Morris Fuseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morris Fuseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morris Fuseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morris Fuseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morris Fuseini şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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