Morrison Anokye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morrison Anokye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morrison Anokye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morrison Anokye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morrison Anokye 21 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morrison Anokye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Morrison Anokye'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Morrison Anokye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morrison Anokye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morrison Anokye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morrison Anokye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morrison Anokye şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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