Morten Bank kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Bank Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Bank adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Bank Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Bank 16 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Bank Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHM Football yapmaktadır. Morten Bank, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Morten Bank'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Morten Bank Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Bank isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morten Bank Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Bank futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vanlöse IF

1 Temmuz 2016 yılında Avarta

7 Temmuz 2021 yılında Nyköbing FC

Morten Bank Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Bank şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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