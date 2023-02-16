Morten Behrens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Behrens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Behrens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Behrens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Behrens 1 Nisan 1997 tarihinde Bad Segeberg şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Behrens Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Morten Behrens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Morten Behrens'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Morten Behrens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Behrens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morten Behrens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Behrens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında VfB Lübeck Alt.

1 Temmuz 2012 yılında VfB Lübeck U17

1 Temmuz 2013 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2014 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2016 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2018 yılında Hamburg

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2021 yılında Darmstadt 98

1 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

30 Haziran 2023 yılında Darmstadt 98

Morten Behrens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Behrens şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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