Morteza Mansouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morteza Mansouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morteza Mansouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morteza Mansouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morteza Mansouri 23 Haziran 1990 tarihinde Susa, Khuzestam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مرتضی منصوری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morteza Mansouri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Morteza Mansouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Morteza Mansouri'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Morteza Mansouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morteza Mansouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morteza Mansouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morteza Mansouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hafari Ahvaz

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal Ahvaz

18 Ocak 2016 yılında Khooneh

1 Temmuz 2016 yılında Padideh

1 Temmuz 2019 yılında Sepahan

29 Ağustos 2021 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

19 Ocak 2023 yılında Havadar SC

Morteza Mansouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morteza Mansouri şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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