Morteza Pouraliganji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morteza Pouraliganji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morteza Pouraliganji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Morteza Pouraliganji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Morteza Pouraliganji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morteza Pouraliganji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Morteza Pouraliganji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morteza Pouraliganji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morteza Pouraliganji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morteza Pouraliganji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morteza Pouraliganji 19 Nisan 1992 tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مرتضی پورعلی گنجی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morteza Pouraliganji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AFFG yapmaktadır. Morteza Pouraliganji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Morteza Pouraliganji'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Morteza Pouraliganji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mortezapouraliganji88

Morteza Pouraliganji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morteza Pouraliganji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Morteza Pouraliganji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morteza Pouraliganji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ehsan Rey U19

1 Temmuz 2010 yılında Naft Tahran

25 Şubat 2015 yılında TJ Teda

8 Ocak 2016 yılında Al-Sadd SC

16 Ağustos 2018 yılında KAS Eupen

31 Ocak 2019 yılında Al-Arabi SC

10 Eylül 2020 yılında SZ FC

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Morteza Pouraliganji kimdir

Morteza Pouraliganji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morteza Pouraliganji şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ehsan Rey, Naft Tehran

Morteza Pouraliganji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 8 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 3 gol atmıştır.

İran U22 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Morteza Pouraliganji nereli

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