Morteza Tabrizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morteza Tabrizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morteza Tabrizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morteza Tabrizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morteza Tabrizi 6 Ocak 1991 tarihinde Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مرتضی تبریزی‎ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morteza Tabrizi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Morteza Tabrizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Morteza Tabrizi'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Morteza Tabrizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morteza Tabrizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Morteza Tabrizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morteza Tabrizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mes U21

1 Temmuz 2010 yılında PAS Hamedan

1 Temmuz 2013 yılında Zob Ahan

3 Ağustos 2018 yılında Esteghlal FC

8 Ocak 2021 yılında Gol Gohar

Morteza Tabrizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morteza Tabrizi şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Pas Hamedan (2005-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.