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Morula ne demek, TDK'ya göre Morula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Morula kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Morula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Morula nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Morula kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Morula ne demek, TDK'ya göre Morula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Morula ne demek? Morula TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi morula kelimesi. Peki morula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre morula nedir, morula kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MORULA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Morula kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Morula kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre morula kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Blastula

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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