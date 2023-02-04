Mory Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mory Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mory Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mory Diaw ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mory Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mory Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mory Diaw

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mory Diaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mory Diaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mory Diaw 22 Haziran 1993 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mory Diaw Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Mory Diaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mory Diaw'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mory Diaw Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/morydiaw_40/

Mory Diawboyu ve yaşı kaç

Mory Diaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mory Diaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mory Diaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mory Diaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paris SG B

1 Ocak 2014 yılında Paris SG

1 Temmuz 2015 yılında Mafra

8 Temmuz 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında United Zürich

1 Temmuz 2019 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Mory Diaw kimdir

Mory Diaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mory Diaw şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paris Saint-Germain FC (2007-2013)

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Mory Diaw nereli

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