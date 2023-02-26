Mosa Lebusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mosa Lebusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mosa Lebusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mosa Lebusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mosa Lebusa 10 Ekim 1992 tarihinde Welkom, Free State şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mosa Lebusa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Mosa Lebusa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 3 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Mosa Lebusa'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mosa Lebusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mosa Lebusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mosa Lebusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mosa Lebusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2012 yılında Ajax Cape Town

3 Ağustos 2018 yılında Sundowns

Mosa Lebusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mosa Lebusa şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Mosa Lebusa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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