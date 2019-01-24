Moses, Fenerbahçe tribünlerinde

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor maçını tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Chelsea'den kadrosuna katmak istediği Victor Moses, Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor. Protokol tribününde menajeri ile beraber maçı takip eden Nijeryalı futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA