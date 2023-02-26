Moses Mthembu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Mthembu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Mthembu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Mthembu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Mthembu 2 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Mthembu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Moses Mthembu'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moses Mthembu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Mthembu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moses Mthembu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Mthembu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Richards Bay

Moses Mthembu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Mthembu şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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