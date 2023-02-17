Moses Opondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Opondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Opondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Opondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Opondo 28 Ekim 1997 tarihinde Lugazi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uganda,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Opondo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Moses Opondo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moses Opondo'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Moses Opondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Opondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moses Opondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Opondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK

6 Temmuz 2016 yılında Vendsyssel FF

31 Aralık 2016 yılında Aalborg BK

16 Ocak 2017 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2019 yılında Odense BK

24 Ocak 2022 yılında AC Horsens

30 Haziran 2022 yılında Odense BK

1 Temmuz 2022 yılında AC Horsens

Moses Opondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Opondo şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moses Opondo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Bangsbo Freja (-2011), AaB Fodbold (2011-2016)

Uganda takımında 3 numaralı formasıyla 2 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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