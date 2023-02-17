Moses Usor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Usor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Usor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Usor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Usor 5 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Usor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Moses Usor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moses Usor'nin LASK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Moses Usor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Usor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moses Usor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Usor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2022 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

18 Ocak 2023 yılında LASK

31 Aralık 2023 yılında Slavia Prag

Moses Usor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Usor şuan LASK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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