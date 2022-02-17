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Moskof Camı ne demek, TDK'ya göre Moskof Camı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Moskof Camı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Moskof Camı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Moskof Camı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Moskof Camı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Moskof Camı ne demek, TDK'ya göre Moskof Camı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Moskof camı ne demek? Moskof camı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Moskof camı kelimesi. Peki Moskof camı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Moskof camı nedir, Moskof camı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MOSKOF CAMI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Moskof camı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Moskof camı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür beyaz mika

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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