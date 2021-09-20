Moskof Gâvuru ne demek, TDK'ya göre Moskof Gâvuru kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Moskof gâvuru ne demek? Moskof gâvuru TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Moskof gâvuru kelimesi. Peki Moskof gâvuru ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Moskof gâvuru nedir, Moskof gâvuru kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Moskof gâvuru kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Moskof gâvuru kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MOSKOF GÂVURU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Moskof gâvuru kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Moskof gâvuru kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rus

