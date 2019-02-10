Moskova’da aradığı şifayı Trabzon’da buldu

TRABZON (İHA) – Varis rahatsızlığı nedeniyle yıllardır sorun yaşayan hastalığının tedavisi için daha önce 2 kez Moskova'da varis ameliyatı olan 59 yaşındaki Gürcistan uyruklu Manana Dididze hastalığının şifasını Trabzon'da buldu.

Bir süre önce Medicalpark Karadeniz Hastanesi'ne başvuran Manana Dididze, Yrd. Doç. Dr. Tuncay Erden tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Dididze, "Daha önce Moskova'da 2 kez ameliyat olmama rağmen, bir türlü ağrılarımdan kurtulamamıştım. Ama buradaki ameliyat sonrasında sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Yapılan ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Tuncay Erden, varisin Türkiye'de olduğu gibi dünyanın büyük bölümünde görülen bir toplardamar hastalığı olduğunu vurguladı. Varis probleminin tedavi edilmediği sürece bacaklarda ağrı, şişlik, cilt yapısında değişiklik ve bunlarla birlikte çok daha ciddi problemlere yol açabildiğini kaydeden Erden "Varis problemi hastanın günlük yaşamını etkileyen birçok probleme neden olmaktadır. Bu problemler; bacaklarda ağrı, bacaklarda özellikle geceleri açığa çıkan karıncalanma ve uyuşukluk hissi, bacaklarda ödem ve şişlik ve kaşıntı, cilt yapısında kalınlaşma ve renk değişimleri, kozmetik problemler, uzun süren yürüyüş ve oturma süreçlerinden sonra bacaklarda yoğun ağrı hissi, çabuk yorulma şeklinde sıralayabiliriz" dedi.

Hastalığa neden olan faktörlerle ilgili de bilgiler veren Erden " Bunları genetik faktörler, ileri yaş, ergenlik-menopoz ve gebelik dönemlerinde hormonal değişimler, şişmanlık ve obezite, güneş ışınlarına maruz kalmak ve bronzlaşmak, uzun süre ayakta durmayı ve uzun süre oturmayı gerektirecek işlerde çalışmak, toplardamarlarda yaşanan tıkanıklıklar ya da pıhtı problemleri olarak sıralayabiliriz. Bu faktörlerin önüne geçebilmek için dengeli beslenme ve egzersiz programlarını ihmal etmemek gerekmektedir. Aynı zamanda kıyafet tercihlerinin çok dar olmaması, yüksek topuklu ayakkabıların seçilmemesi de varis oluşumunu engellemede etkili yöntemlerdir" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Erden, varis tedavisinin ayrıntılı bir tetkik ve muayene sürecinden sonra planlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Varis belirtileri ve hasta öyküsünün değerlendirilmesi ile muayene sürecinde tespit edilen varis probleminin konumu ve ciddiyeti de incelenerek cerrahi ya da cerrahi dışı varis tedavisi yöntemleri arasında en etkili yöntem seçilmektedir. Varis tedavisinde teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar sonucunda birçok yeni yöntem uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemler doktorun önerisi ve hastanın arzusuna göre uygulanabilmekle birlikte bazı hastalarda varis tedavisinde mutlaka cerrahi yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Varis ameliyatı varisin konumuna göre kasıktan ya da ayak bileğinden küçük kesiler açılarak toplardamarın bulunması ve damarın uçlarının bağlanarak kesilmesi ve daha sonra özel yöntemler ile damarın konforlu bir şekilde çıkarılması işlemidir. Başka damarlarda da varis tespit edildiğinde minimal kesiler ile varis çıkarma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu tarz vakalarla ilgili Medicalpark Karadeniz Hastanesi'nde gerçekleştirdiğimiz bir çok ameliyat var. Hastamız da yapılan ameliyat sonrasında sağlığına kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA