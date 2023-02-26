Moslem Mojadami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moslem Mojadami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moslem Mojadami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moslem Mojadami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moslem Mojadami 6 Temmuz 1996 tarihinde Shadegan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسلم مجدمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moslem Mojadami Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premier Footballers yapmaktadır. Moslem Mojadami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 26 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Moslem Mojadami'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moslem Mojadami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moslem Mojadami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moslem Mojadami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moslem Mojadami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sanat Naft

28 Eylül 2020 yılında Muaither SC

15 Şubat 2021 yılında Paykan FC

26 Mart 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

Moslem Mojadami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moslem Mojadami şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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