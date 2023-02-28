Mostafa Abdelkader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Abdelkader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Abdelkader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Abdelkader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Abdelkader 1 Ocak 2002 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Abdelkader Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Abdelkader'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Abdelkader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Abdelkader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Abdelkader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Abdelkader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2022 yılında El Dakhlia

Mostafa Abdelkader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Abdelkader şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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