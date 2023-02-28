Mostafa Abdelrasoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Abdelrasoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mostafa Abdelrasoul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mostafa Abdelrasoul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mostafa Abdelrasoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Abdelrasoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mostafa Abdelrasoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Abdelrasoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Abdelrasoul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Abdelrasoul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Abdelrasoul 14 Şubat 1998 tarihinde Minya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Ali Abdelrasoul Ali şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Abdelrasoul Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Abdelrasoul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Abdelrasoul'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Abdelrasoul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Abdelrasoul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mostafa Abdelrasoul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Abdelrasoul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pharco FC

3 Ekim 2019 yılında Etisalat

1 Eylül 2021 yılında Kima Aswan

30 Temmuz 2022 yılında El Alameen

10 Ekim 2022 yılında Aswan SC

Mostafa Abdelrasoul kimdir

Mostafa Abdelrasoul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Abdelrasoul şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Mostafa Abdelrasoul nereli

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