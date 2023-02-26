Mostafa Ahmadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Ahmadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Ahmadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Ahmadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Ahmadi 14 Mart 1988 tarihinde Baneh, Kurdistan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مصطفی احمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Ahmadi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Ahmadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mostafa Ahmadi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Ahmadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Ahmadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Ahmadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Ahmadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2008 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2009 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2011 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2012 yılında Parseh Tehran

1 Temmuz 2013 yılında Sh Tabriz

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft

30 Eylül 2020 yılında Aluminium Arak

Mostafa Ahmadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Ahmadi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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