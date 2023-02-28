Mostafa Anani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Anani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Anani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Anani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Anani 21 Haziran 2001 tarihinde Aswan şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Anani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Anani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mostafa Anani'nin Aswan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Anani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Anani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Anani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Anani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Kima Aswan

31 Ağustos 2021 yılında Aswan SC

Mostafa Anani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Anani şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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