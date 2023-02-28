Mostafa Ashraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Ashraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Ashraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Ashraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Ashraf 16 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Ashraf Sobhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Ashraf Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Ashraf'nin Future FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Ashraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Ashraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Ashraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Ashraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2022 yılında Future FC U23

1 Eylül 2022 yılında Future FC

Mostafa Ashraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Ashraf şuan Future FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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