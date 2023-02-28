Mostafa Ayman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Ayman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Ayman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Ayman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Ayman 24 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Ayman Aboulhassan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Ayman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Ayman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mostafa Ayman'nin El Masry SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Ayman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Ayman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Ayman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Ayman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Ayman şuan El Masry SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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