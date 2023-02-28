Mostafa Dowidar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Dowidar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Dowidar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Dowidar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Dowidar 7 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Adel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Dowidar Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mostafa Dowidar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mostafa Dowidar'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Dowidar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Dowidar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Dowidar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Dowidar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aswan SC

31 Ekim 2020 yılında Enppi SC U23

1 Kasım 2020 yılında Enppi SC

Mostafa Dowidar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Dowidar şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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