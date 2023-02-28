Mostafa El Aash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa El Aash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa El Aash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa El Aash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa El Aash 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفي العش şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa El Aash Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa El Aash, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 5 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mostafa El Aash'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mostafa El Aash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa El Aash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mostafa El Aash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa El Aash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Mostafa El Aash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa El Aash şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.