Mostafa El Badry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa El Badry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa El Badry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa El Badry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa El Badry 1 Temmuz 1997 tarihinde Aswan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى البدري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa El Badry Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Mostafa El Badry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mostafa El Badry'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mostafa El Badry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa El Badry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa El Badry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa El Badry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında Aswan SC

17 Temmuz 2018 yılında El Ahly U21

7 Ağustos 2019 yılında Entag El Harby

27 Ocak 2020 yılında Aswan SC

31 Ekim 2020 yılında Entag El Harby

6 Eylül 2021 yılında El Ahly

14 Eylül 2021 yılında Future FC

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Mostafa El Badry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa El Badry şuan Future FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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