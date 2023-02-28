Mostafa El Zenary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa El Zenary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa El Zenary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa El Zenary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa El Zenary 9 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى الزناري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa El Zenary Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Mostafa El Zenary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa El Zenary'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mostafa El Zenary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa El Zenary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa El Zenary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa El Zenary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2019 yılında Harras Hodoud

31 Ekim 2020 yılında Gaish

28 Ocak 2021 yılında Ismaily

31 Ağustos 2021 yılında Gaish

21 Eylül 2022 yılında Zamalek

Mostafa El Zenary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa El Zenary şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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