Mostafa Fares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Fares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Fares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Fares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Fares 24 Eylül 1997 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى فارس şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Fares Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Fares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mostafa Fares'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Fares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Fares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Fares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Fares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ismaily

31 Ocak 2022 yılında Qanah

30 Haziran 2022 yılında Ismaily

Mostafa Fares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Fares şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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