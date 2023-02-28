Mostafa Fathi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Fathi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Fathi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Fathi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Fathi 12 Mayıs 1994 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى فتحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Fathi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mostafa Fathi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Fathi'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Fathi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Fathi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mostafa Fathi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Fathi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2013 yılında Zamalek

18 Temmuz 2017 yılında Taawon

30 Haziran 2018 yılında Zamalek

16 Ocak 2021 yılında Smouha

31 Ağustos 2021 yılında Zamalek

25 Ocak 2022 yılında Taawon

15 Eylül 2022 yılında Pyramids FC

30 Haziran 2023 yılında Taawon

Mostafa Fathi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Fathi şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mostafa Fathi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 8 numaralı formasıyla 14 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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