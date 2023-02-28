Mostafa Fawzy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Fawzy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Fawzy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Fawzy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Fawzy 5 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفي فوزي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Fawzy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Fawzy'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Fawzy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Fawzy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Fawzy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Fawzy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında El Ahly

10 Temmuz 2021 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2022 yılında El Ahly

20 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Mostafa Fawzy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Fawzy şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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