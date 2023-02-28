Mostafa Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Gamal 25 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى جمال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Gamal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Gamal'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Gamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Gamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Gamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2020 yılında Gaish

8 Eylül 2021 yılında Enppi SC

20 Eylül 2022 yılında Harras Hodoud

Mostafa Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Gamal şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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