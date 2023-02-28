Mostafa İva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa İva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa İva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa İva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa İva 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Mohamed Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa İva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mostafa İva'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa İva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa İva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa İva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa İva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

Mostafa İva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa İva şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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