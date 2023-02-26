Mostafa Javadian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Javadian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Javadian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Javadian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Javadian 18 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مصطفی جوادیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Javadian Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Javadian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Mostafa Javadian'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Javadian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Javadian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Javadian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Javadian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında FC Nassaji M.

Mostafa Javadian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Javadian şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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