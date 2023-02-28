Mostafa Khawaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Khawaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Khawaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Khawaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Khawaga 13 Ekim 1993 tarihinde Helwan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Gaber şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Khawaga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Khawaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Khawaga'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Khawaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Khawaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Khawaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Khawaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cleopatra FC

1 Temmuz 2019 yılında A. Abou Kheir

3 Temmuz 2021 yılında Smouha

15 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında Smouha

Mostafa Khawaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Khawaga şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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