Mostafa Mohamed atıyor, Galatasaray kükrüyor!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1 aylık sürecin ardından Mısır kulübü Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohammed performansı ile taraftar ve yönetimin takdirini topladı. 23 yaşındaki futbolcu ilk olarak Başakşehir maçında takımının penaltıdan üçüncü golünü attıktan sonra derbide Fenerbahçe karşısında attığı golle zaferin mimarı olan yıldız oyuncu son olarak Kasımpaşa maçının 89. dakikasında attığı golle takımına hayat verdi.

ALANYA KARŞISINDAKİ GOLÜ YETMEDİ

Mohamed'in Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Alanyaspor'a karşı attığı gol ise mağlubiyeti önleyemedi.

MOHAMED'İN ÜCRETİ

Galatasaray, Mohamed'i devre arasında Zamalek'ten 2 milyon dolar kiralama ücreti ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Oyuncuya 2020- 2021 futbol sezonu için 400 bin dolar, 2021-2022 sezonu için ise net 725 bin dolar ücret ödeneceği duyurulmuştu.