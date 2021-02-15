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  3. Mostafa Mohamed atıyor, Galatasaray kükrüyor!

Mostafa Mohamed atıyor, Galatasaray kükrüyor!

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Mohamed, çıktığı 4 maçta 4 gol attı. Mohamed'in ligde gol attığı maçlarda Galatasaray puan kaybetmezken yıldız oyuncu performansı ile göz dolduruyor.

Mostafa Mohamed atıyor, Galatasaray kükrüyor!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1 aylık sürecin ardından Mısır kulübü Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohammed performansı ile taraftar ve yönetimin takdirini topladı. 23 yaşındaki futbolcu ilk olarak Başakşehir maçında takımının penaltıdan üçüncü golünü attıktan sonra derbide Fenerbahçe karşısında attığı golle zaferin mimarı olan yıldız oyuncu son olarak Kasımpaşa maçının 89. dakikasında attığı golle takımına hayat verdi.

ALANYA KARŞISINDAKİ GOLÜ YETMEDİ

Mohamed'in Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Alanyaspor'a karşı attığı gol ise mağlubiyeti önleyemedi.

Mostafa Mohamed atıyor, Galatasaray kükrüyor!

MOHAMED'İN ÜCRETİ

Galatasaray, Mohamed'i devre arasında Zamalek'ten 2 milyon dolar kiralama ücreti ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Oyuncuya 2020- 2021 futbol sezonu için 400 bin dolar, 2021-2022 sezonu için ise net 725 bin dolar ücret ödeneceği duyurulmuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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