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  3. Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Fenerbahçe'nin forvet transferi listesinde bulunan Mostafa Mohamed, sarı lacivertli takımda oynamak istediğini söyledi.

Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Bu sezon Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 22 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, kariyeri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer dedikodularına da değinen Mohamed, "Mısır'dan ayrılmak istiyorum'' dedi.

France Football'a konuşan Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini doğrulayarak, ''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Beni istedikleri doğru. Kariyerimde bir adım daha öne gidip Avrupa'da oynamak istiyorum. Mısır'dan ayrılmak istiyorum'' dedi.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, iki ülke arasındaki siyasi atmosferden dolayı bu transfere sıcak bakmadıklarını belirtmişti. 22 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili olarak, ''Ben profesyonel bir futbolcuyum. Benim bu konularla ilgim yok. Türkiye'de harika bir lig var. Daha önce Trezeguet ve Mohamed Elneny gibi ben de Türkiye'de oynamak istiyorum'' diye konuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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