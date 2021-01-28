Mostafa Mohamed için resmi açıklama geldi: 'Galatasaray'a gönderilmeyecek'

Süper Lig'de Falcao'nun sık sık sakatlanması, Mbaye Diagne'nin ise inişli çıkışlı formu nedeniyle golcü transferine girişen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in de isteğiyle Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed için transfer görüşmelerine başlamıştı. Birçok faktörün devreye girdiği görüşmelerde, satın alma opsiyonlu şekilde 1.5 yıllığına kiralama yöntemiyle oyuncuyla anlaştığı söylenen sarı-kırmızılılarda, son dakika pürüzü ortaya çıktı.

"GALATASARAY'A DA GÖNDERİLMEYECEK"

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Mostafa Mohamed konusunda Zamalek'ten açıklama geldi.

Kulüp televizyonu Zamalek TV oyuncunun Galatasaray'a gönderilmeyeceğini ifade etti.

Zamalek TV'den yapılan açıklama şöyle:

"St Etienne ile anlaşma olduğu gerçek dışı. Oraya asla transfer edilmeyecek. Mostafa bugün antrenmanda yaptıklarından dolayı anlaşma olmasına rağmen Galatasaray'a da gönderilmeyecek."

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 yılında Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya gelen golcü oyuncunun tam adı Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah'dır. 23 yaşındaki genç golcü, Mısır Ligi'nde Zamalek forması giyiyor.

Genç golcünün detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nerede oynuyor? Galatasaray'a transfer oldu mu?