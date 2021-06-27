Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl? Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl? İşte detaylar...

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Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında talihsiz bir an yaşayan Galatasary oyuncusu Mostafa Mohammed korkuttu. Peki Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl? İşte ayrıntılar... MOSTAFA MOHAMED SAKATLIK MI YAŞADI? Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. MOSTAFA MOHAMED SON DURUMU NASIL? Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 5. dakikada yerde kaldı ve sağlık ekipleri oyun alanına girdi. Galatasaray'da sakatlanan Mustafa Muhammed'in yerine oyuna Ali Yavuz Kol dahil oldu. Mostafa Mohemed sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir... MOSTAFA MOHAMED KİMDİR? Galatasaray'da oynayan Mostafa Mohamed Mısırlı bir futbolcudur. Mostafa Mohamed hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli?Mostafa Mohamed'in eşi kimdir? Berkem Temizel Gece Editörü Mostafa MohamedKimdir