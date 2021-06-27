Kahvehane oyun yasağı kalktı mı, oyun serbest mi 2021 ? Kahvehane oyunları ne zaman açılacak?Son dakika | Bakanlıktan 81 il valiliğine genelge! Yeni dönemin detayları belli olduMostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli? | Mostafa Mohamed'in eşi kimdir?Euro 2020 son 16 Turu: Hollanda – Çekya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiMostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl?Son dakika | Mostafa Mohamed sakatlanarak oyundan çıktıYDT sınav yorumları 2021 Twitter | YDT soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 27 Haziran 2021 PazarŞans Topu çekiliş sonuçları 27 Haziran 2021 PazarResmen çileden çıktı | Pelin Akil o yorumlara isyan etti: Bir bitmediniz
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl?

Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl?

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl? İşte detaylar...

Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl?

Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında talihsiz bir an yaşayan Galatasary oyuncusu Mostafa Mohammed korkuttu. Peki Mostafa Mohamed sakatlık mı yaşadı? | Mustafa Mohamed son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

MOSTAFA MOHAMED SAKATLIK MI YAŞADI?

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'e karşı oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

MOSTAFA MOHAMED SON DURUMU NASIL?

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 5. dakikada yerde kaldı ve sağlık ekipleri oyun alanına girdi.

Galatasaray'da sakatlanan Mustafa Muhammed'in yerine oyuna Ali Yavuz Kol dahil oldu.

Mostafa Mohemed sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Galatasaray'da oynayan Mostafa Mohamed Mısırlı bir futbolcudur.

Mostafa Mohamed hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Mostafa Mohamed kimdir, kaç yaşında ve nereli?Mostafa Mohamed'in eşi kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
56
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT