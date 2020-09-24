Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe açıklaması

France Football’a özel açıklamalarda bulunan Mostafa Mohamed, “Fenerbahçe’nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa’da oynamalıyım. Mısır’dan ayrılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki futbolcu, Zamalek Başkanı Mortada Mansour’un Mısır ve Türkiye arasındaki siyasi problemler dolayısıyla bu transfere sıcak bakmaması konusunda da açıklamalarda bulundu. ,

Mohamed, “Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny’nin yaptığı gibi Türkiye’de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var.” dedi.

Mısır’daki lakabı Buldozer olan 22 yaşındaki futbolcu, bu konuya ilişkin de “Güçlü bir futbolcu olduğum için taraftarlar bana böyle sesleniyor. Ancak şu sıralar başka bir lakabım daha var: Anakonda” ifadelerini kullandı.