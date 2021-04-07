Anadolu Ajansı'nda flaş değişiklik: Genel Müdür Şenol Kazancı yerine Serdar Karagöz getirildi!Kars'ta baraj gölünün suları altında kalan Boğazköy Camii havadan görüntülendiBir asırlık eğitim öyküsü! Gazi Üniversitesi 95 yaşını kutluyorTepebaşı Belediyesi personele toplumsal cinsiyet eğitimi düzenlediCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor (CANLI)Bağcılar’da ikinci el oto alıp-satan iş yerleri ruhsatlandırılıyorSON DAKİKA! Muş'ta korkutan deprem: 4,2 ile sallandı!Kerem ile Aslı’nın büyük aşkının hikayesi KAYMEK'te sergilenecekÜnlü çiftten sürpriz haber: Öykü Çelik İsmail Berhan ile evleniyor!Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! "Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir”
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mostafa Mohamed'den inciler: Galatasaray'a nasıl transfer oldu? Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Mostafa Mohamed'den inciler: Galatasaray'a nasıl transfer oldu? Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mostafa Mohamed, Galatasaray transfer süreci hakkında yaşananları anlatırken Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeme nedeni de açıklarken Fenerbahçe'ye gol atmasına ilişkin ise," Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra adeta kendimi kral gibi hissettim. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi" dedi.

Mostafa Mohamed'den inciler: Galatasaray'a nasıl transfer oldu? Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zemalek takımından kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Mostafa Mohammed DMC'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer süreci hakkında bilgi veren Mohammed, Afrika Şampiyonası'nın bitmesinin ardından Zamalek'in yeni yönetimi benimle görüşmek istediğini dile getirerek," Tam bu sırada Galatasaray'dan teklif geldi ve açıkçası hiç düşünmeden kabul ettim. Galatasaray'dan teklif gelince ayrılmak istedim." dedi. 

Mostafa Mohammed'den inciler: Galatasaray'a nasıl transfer oldu? Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

"GOL ATTIKTAN SONRA KRAL GİBİ HİSSETTİM"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçta attığı gole ilişkin konuşan Mohammed," Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra adeta kendimi kral gibi hissettim. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi. Gol atmak için sürekli sahada olmayı seven oyunculardan biriyim fakat bazı eleştiriler çok yerinde değildi." ifadelerini kullandı. 

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİNİN NEDEN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini anlatan Mohammed, transferin gerçekleşmemesine ilişkin şunları söyledi:

"Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi. Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Fakat Zamalek'in eski yönetim kurulu Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi." 

Kaynak: Fanatik, Bölge Gündem

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT