Mostafa Mohamed'den inciler: Galatasaray'a nasıl transfer oldu? Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zemalek takımından kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Mostafa Mohammed DMC'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer süreci hakkında bilgi veren Mohammed, Afrika Şampiyonası'nın bitmesinin ardından Zamalek'in yeni yönetimi benimle görüşmek istediğini dile getirerek," Tam bu sırada Galatasaray'dan teklif geldi ve açıkçası hiç düşünmeden kabul ettim. Galatasaray'dan teklif gelince ayrılmak istedim." dedi.

"GOL ATTIKTAN SONRA KRAL GİBİ HİSSETTİM"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçta attığı gole ilişkin konuşan Mohammed," Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra adeta kendimi kral gibi hissettim. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi. Gol atmak için sürekli sahada olmayı seven oyunculardan biriyim fakat bazı eleştiriler çok yerinde değildi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİNİN NEDEN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini anlatan Mohammed, transferin gerçekleşmemesine ilişkin şunları söyledi:

"Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi. Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Fakat Zamalek'in eski yönetim kurulu Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi."

Kaynak: Fanatik, Bölge Gündem