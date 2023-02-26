Mostafa Naeij Pour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Naeij Pour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Naeij Pour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Naeij Pour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Naeij Pour 20 Mart 1996 tarihinde Nowshahr şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مصطفی ناييج پور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Naeij Pour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Naeij Pour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Naeij Pour'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Naeij Pour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Naeij Pour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Naeij Pour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Naeij Pour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saipa FC U21

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

29 Ekim 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

28 Temmuz 2022 yılında Malavan

Mostafa Naeij Pour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Naeij Pour şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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