Mostafa Osama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Osama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Osama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mostafa Osama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mostafa Osama 19 Temmuz 2002 tarihinde Kafr El Zayat şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mostafa Osama Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 8 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Osama'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Mostafa Osama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mostafa Osama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Kasım 2022 yılında El Mahalla
Mostafa Osama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mostafa Osama şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.
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