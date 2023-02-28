Mostafa Osama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Osama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mostafa Osama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mostafa Osama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.