Mostafa Saad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Saad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Saad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Saad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Saad 22 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Saad Abdallah Sayed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Saad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90+ football agency yapmaktadır. Mostafa Saad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mostafa Saad'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Saad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Saad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Saad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Saad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Cleopatra FC

15 Eylül 2022 yılında El Ahly

28 Ocak 2023 yılında Smouha

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Mostafa Saad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Saad şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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