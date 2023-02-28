Mostafa Shakshak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Shakshak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Shakshak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Shakshak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Shakshak 6 Nisan 2000 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Yasser Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Shakshak Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Mostafa Shakshak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mostafa Shakshak'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Shakshak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Shakshak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Shakshak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Shakshak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Enppi SC

Mostafa Shakshak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Shakshak şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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