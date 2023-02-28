Mostafa Shalaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Shalaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Shalaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Shalaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Shalaby 1 Eylül 1994 tarihinde Asyut şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى شلبي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Shalaby Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mostafa Shalaby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Shalaby'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mostafa Shalaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Shalaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Shalaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Shalaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Petrol Asyut

12 Kasım 2020 yılında Enppi SC

10 Ekim 2022 yılında Zamalek

Mostafa Shalaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Shalaby şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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