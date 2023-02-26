Mostafa Sheykh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Sheykh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Sheykh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Sheykh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Sheykh 25 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da مصطفی شیخ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Sheykh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mostafa Sheykh'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Sheykh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Sheykh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Sheykh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Sheykh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2021 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

Mostafa Sheykh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Sheykh şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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